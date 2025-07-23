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Сын Кадышевой и загадочная певица: что скрывает совместное фото?

Слухи о романе сына Кадышевой с певицей Martina всплыли на фоне новых скандалов
1:15
Правда ТВ

Сына народной артистки Надежды Кадышевой Григория Костюка заподозрили в отношениях с певицей Martina.

Поводом стала её публикация в соцсети Instagram*, где она разместила совместный снимок с Костюком.
Фото сопровождалось подписью: "То, что дорого сердцу!".

В посте также были изображения с Филиппом Киркоровым и студийные кадры. Примечательно, что аккаунт Martina насчитывает лишь 61 подписчика.

Telegram-канал "Светский хроник" иронично прокомментировал ситуацию: "Бедовый сын Кадышевой мамку опять вгоняет в долги". Авторы намекнули на непогашенные финансовые обязательства Костюка.

Слухи появились на фоне череды скандалов вокруг наследника знаменитости. Две его бывшие жены — Анжелика Бирюкова и Габриелла Мерман — ранее обвиняли его в вымогательстве и оставлении беременной супруги за границей.

Ни Костюк, ни Martina не комментируют возможные отношения. На данный момент информация остаётся на уровне слухов.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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