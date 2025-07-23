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Дневник гордости Перминовой: скрытая правда о борьбе с многолетней зависимостью

Жизнь после развода: как Елена Перминова избавилась от многолетней зависимости
Правда ТВ

38-летняя модель Елена Перминова радикально изменила жизнь после расставания с бизнесменом Александром Лебедевым.

В своём Telegram-канале она сообщила о победе над многолетней зависимостью. Месяц назад Перминова полностью отказалась от сигарет, преодолев психологическую тягу.

"Это был месяц борьбы и побед над собой", — написала модель, назвав пост "дневником гордости".

Первые недели дались особенно тяжело: Елена неоднократно хотела сорваться. Сейчас она уверена в продолжении здорового пути.

По подсчётам модели, за июль она предотвратила попадание в организм 605 сигарет. "Эта цифра должна отрезвить каждого, кто хочет бросить", — подчеркнула Перминова.

Перемены стали частью глобального пересмотра ценностей после разрыва отношений. Ранее модель признавалась, что курение превратилось для неё в ритуал, не связанный с физической потребностью. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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