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Секреты закулисья Ленкома: Раков открывает правду о спорах за лидерство

Смерть Марка Захарова и влияние на театр: что говорит Виктор Раков?
1:10
Правда ТВ

Актёр Виктор Раков в эфире шоу "Малахов" раскрыл закулисные конфликты в театре "Ленком". После смерти Марка Захарова в 2019 году вопрос о новом худруке вызвал раскол в коллективе.

"Многие ожидали, что театр возглавит Александра Захарова. Но назначение делает Департамент культуры. Честно, не уверен, что она справилась бы", — признался Раков.

В итоге худруком стал Марк Варшавер, а не претенденты Збруев, Певцов или сам Раков. Это решение вызвало недовольство.

В январе 2025 года последовали скандальные увольнения: сначала Дмитрий Певцов, отслуживший 33 года, затем 14 января — Александра Захарова.

Раков подчеркнул, что решение об увольнении дочери легендарного режиссёра принято новым руководством. Актёр избегал прямой критики, но намекнул на напряжённую атмосферу в театре после кадровых перестановок.

Судьба "Ленкома" остается неопределённой — коллектив разделён, а наследие Захарова подвергается испытанию.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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