Припарковался не там — попал на 14 тысяч рублей: Хорватия превращает отпуск россиян в квест

В Хорватии начали активно эвакуировать машины туристов за неправильную парковку

1:07 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Отпуск в Хорватии может легко превратиться в кошмар для россиян — особенно, если вы оставите машину не там, где нужно. Местные власти активно штрафуют туристов за неправильную парковку, а в некоторых случаях просто эвакуируют авто.

Как сообщают венгерские туристы, вернуть машину непросто: приходится ехать в неизвестное место без транспорта и платить за хранение. Один из пострадавших уверен — это уже часть туристического бизнеса.

В популярном городе Сень действует единая зона платной парковки. С июня по сентябрь — 1,40 евро в час, в остальное время — около 40 центов.

Штраф за нарушение — от 10 до 40 евро. Но если не оплатить вовремя, могут поставить блокиратор или увезти машину. В этом случае расходы резко вырастают — до 150 евро (14 тысяч рублей).

Вывод простой: отдыхайте с удовольствием, но внимательно читайте парковочные знаки. Иначе пляжный день закончится визитом на штрафстоянку.

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