Кожевникова ошарашена злостью коллеги Гогунского: раны от развода все ещё болят

Кожевникова объяснила скандальные заявления Гогунского травмой от развода

1:02 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Актриса Мария Кожевникова прокомментировала резкие высказывания коллеги по сериалу "Универ" Виталия Гогунского в адрес женщин.

По её мнению, они вызваны психологической травмой после брака с моделью Ириной Маирко.

Кожевникова отметила, что в интервью Гогунского она увидела "мужчину, который сильно обжёгся". Его слова она назвала отражением боли и страха перед новыми отношениями.

Актриса подчеркнула, что ранее Гогунский трепетно относился к женщинам на съёмочной площадке и "сдувал пылинки" с первой супруги. Нынешняя позиция артиста, по её оценке, — не женоненавистничество, а защитный механизм.

Ранее Гогунский заявил, что женщины с плохим настроением должны "идти в сад", назвав неудовлетворённых представительниц прекрасного пола "врагами общества".

Кожевникова призвала рассматривать эти высказывания в контексте личного кризиса актёра, связанного с неудачным опытом в личной жизни.

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