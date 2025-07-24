Кожевникова ошарашена злостью коллеги Гогунского: раны от развода все ещё болят

Актриса Мария Кожевникова прокомментировала резкие высказывания коллеги по сериалу "Универ" Виталия Гогунского в адрес женщин.
По её мнению, они вызваны психологической травмой после брака с моделью Ириной Маирко.
Кожевникова отметила, что в интервью Гогунского она увидела "мужчину, который сильно обжёгся". Его слова она назвала отражением боли и страха перед новыми отношениями.
Актриса подчеркнула, что ранее Гогунский трепетно относился к женщинам на съёмочной площадке и "сдувал пылинки" с первой супруги. Нынешняя позиция артиста, по её оценке, — не женоненавистничество, а защитный механизм.
Ранее Гогунский заявил, что женщины с плохим настроением должны "идти в сад", назвав неудовлетворённых представительниц прекрасного пола "врагами общества".
Кожевникова призвала рассматривать эти высказывания в контексте личного кризиса актёра, связанного с неудачным опытом в личной жизни.
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