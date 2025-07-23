Он не гавкает и не мурлычет, но завоёвывает сердца: на Западе нашли замену кошкам и собакам

В Чехии нашли замену котам и собакам: теперь они заводят колючего друга в качестве домашнего питомца

1:20 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Он не лает и не мяукает, но всё чаще появляется в чешских домах. Маленький, колючий и на первый взгляд не самый дружелюбный — белобрюхий ёж. Именно он стал новым любимцем у жителей Чехии, сообщает издание iefimerida.

Это ночное животное весит всего около 400 граммов, днём предпочитает спать, а вечером оживает и исследует квартиру. Он идеально подойдёт тем, кто днём работает, а вечером хочет немного тишины и уюта без выгула и громких звуков.

Популярность ежей быстро растёт — в том числе благодаря соцсетям. Один из них, по кличке Mr. Pokee, стал настоящей интернет-звездой. Его фотографии с гор, в очках и в пледе покорили сердца миллионов.

Но эксперты напоминают: ёж — не игрушка. Он требует спокойной обстановки, тепла и терпения. Резкие запахи, шум и частое трогание его пугают. Это питомец для тех, кто ценит тишину и уединение.

А ещё - он не вызывает аллергию, не пахнет и ухаживать за ним просто. Поэтому всё больше чехов выбирают не кошек и собак, а вот таких вот колючих и обаятельных компаньонов.

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