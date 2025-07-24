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Семейная тайна Арзамасовой раскрыта: кто стал крёстным дочери от Авербуха?

Арзамасова раскрыла тайну крещения дочери: крёстным стал Костомаров
1:10
Правда ТВ

Актриса Лиза Арзамасова впервые сообщила о состоявшемся крещении своей дочери Лии, рождённой от фигуриста Ильи Авербуха. Ранее звезда сериала "Папины дочки" скрывала это событие.

В своём блоге Арзамасова опубликовала семейное фото, подтверждающее таинство. На снимке присутствуют родители девочки, а также её крёстный — олимпийский чемпион Роман Костомаров — с супругой Оксаной.

"После рождения Лии мы с Романом породнились", — пояснила актриса.

Она добавила, что Костомаровы приехали проведать крестницу, отметив отсутствие на фото их сыновей, игравших в футбол.

Напомним, дочь Лия появилась у пары в августе 2024 года. Арзамасова долгое время скрывала беременность, сделав официальное заявление лишь незадолго до родов.

Имя для дочери было выбрано символично — оно объединяет имена Лизы и Ильи. После рождения актриса скрывала лицо ребёнка, но в последние месяцы начала делиться снимками с дочерью.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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