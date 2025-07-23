Миллион на спасение мужа: как алкоголизм Макарова довёл Кудрявцеву до срыва?

Кудрявцева вложила свыше 1 млн рублей в реабилитацию мужа, страдающего алкоголизмом

Телеведущая Лера Кудрявцева потратила минимум 1 млн рублей на лечение супруга, экс-хоккеиста Игоря Макарова, от алкогольной зависимости.

По данным kp.ru, Макаров страдает от затяжного алкоголизма после завершения спортивной карьеры.

Причиной срыва, как сообщает издание со ссылкой на продюсера Алину Красную, стала безработица бывшего спортсмена. Зависимость потребовала многократного дорогостоящего лечения в клиниках.

Последняя двухмесячная реабилитация, где суточное пребывание стоило от 20 тысяч рублей, обошлась Кудрявцевой в 1 млн рублей только за проживание и питание. Ещё столько же было потрачено на кодирование и психотерапию.

Постоянный стресс привёл к серьёзным проблемам со здоровьем у самой телеведущей. Источники подтверждают, что Кудрявцева перенесла нервный срыв, совмещая заботу о муже с воспитанием дочери.

Сообщается, что Макаров может отказаться от претензий на их загородный дом в пользу супруги и дочери.

Коллеги предполагают, что Кудрявцева продолжит попытки спасти брак, отправив мужа на новое лечение, несмотря на рекомендации психологов пересмотреть подход.

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