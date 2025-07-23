Помидоры теряют вкус прямо у вас дома: и причина этому не плесень, а холодильник

Фермер объяснил, почему нельзя хранить помидоры в холодильнике

1:08 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Фермер из Валенсии по имени Бусси предупреждает: класть помидоры в холодильник — всё равно что выбрасывать их.

Он объясняет, что холод нарушает естественные процессы в плоде. Во-первых, останавливается дозревание. Даже если потом достать помидор, он не дозреет и вкус не вернётся.

Во-вторых, страдает текстура. Из-за холода разрушаются клеточные стенки, и сочная мякоть становится рыхлой, почти мучнистой.

Но главное — теряется вкус и аромат. При температуре ниже 10 градусов томаты перестают вырабатывать летучие соединения. А именно они отвечают за узнаваемый запах и насыщенный вкус спелого помидора.

По словам фермера, холод буквально "отключает" ферменты, которые придают помидорам их характер. Поэтому помидоры нельзя хранить в холодильнике, даже если они очень спелые.

Вывод один: хотите, чтобы томаты были вкусными — держите их при комнатной температуре. Лучше в корзинке на кухне, а не на холодной полке.

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