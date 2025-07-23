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Тайные визиты и бизнес-империя: как покинувший Россию Меладзе зарабатывает миллионы из Испании?

Валерий Меладзе расширил ИП в России на фоне управления столичной недвижимостью
1:10
Правда ТВ

Певец и продюсер Валерий Меладзе внёс изменения в статус своего индивидуального предпринимательства (ИП) в России. Артист добавил три новых вида деятельности.

Согласно данным Life со ссылкой на SHOT, основным нововведением стало управление недвижимым имуществом и его аренда. ИП Меладзе было зарегистрировано еще в декабре 2024 года.

До сих пор его основной деятельностью значилось телевизионное вещание — типичный профиль для артистов. Параллельно Меладзе развивает бизнес через ООО "Вантаж".

Эта компания владеет торговым центром в районе Восточное Бирюлёво в Москве. По оценкам SHOT, объект приносит не менее 15 млн рублей ежегодного дохода.

Управление ООО Меладзе осуществляет совместно с сестрой Лианой и партнёром. В настоящее время сам певец проживает в Испании.

Как сообщал Mash в марте, Меладзе периодически тайно приезжает в Россию. По данным издания, эти визиты связаны именно с решением вопросов его российского бизнеса.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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