Машина утонула после ливня, но есть шанс на компенсацию: один документ может спасти кошелёк

Эксперт: ущерб от затопления автомобиля ливнем возмещается только при наличии КАСКО

0:51 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Если вашу машину затопило после ливня — не спешите паниковать. Возместить ущерб можно, но только при одном условии. Об этом рассказал специалист по автострахованию Дмитрий Руденков в интервью Pravda. Ru.

По его словам, проливной дождь считается стихийным бедствием. Поэтому ответственности никто не несёт — ни коммунальщики, ни город. Но если у водителя есть полис КАСКО, и в нём прописан такой риск, страховая возместит ущерб.

Если же авто пострадало, например, на крытой парковке, стоит выяснить, кто отвечает за это помещение. Тогда есть шанс потребовать компенсацию уже в рамках гражданского законодательства.

Руденков советует: не надеяться на авось, а заранее проверить, что именно покрывает ваша страховка.

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