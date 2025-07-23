Машина утонула после ливня, но есть шанс на компенсацию: один документ может спасти кошелёк

Если вашу машину затопило после ливня — не спешите паниковать. Возместить ущерб можно, но только при одном условии. Об этом рассказал специалист по автострахованию Дмитрий Руденков в интервью Pravda. Ru.
По его словам, проливной дождь считается стихийным бедствием. Поэтому ответственности никто не несёт — ни коммунальщики, ни город. Но если у водителя есть полис КАСКО, и в нём прописан такой риск, страховая возместит ущерб.
Если же авто пострадало, например, на крытой парковке, стоит выяснить, кто отвечает за это помещение. Тогда есть шанс потребовать компенсацию уже в рамках гражданского законодательства.
Руденков советует: не надеяться на авось, а заранее проверить, что именно покрывает ваша страховка.
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