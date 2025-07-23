Оззи Осборн скончался, но его финансовая тень продолжает мучить семью: налоговый долг в 5 млн долларов

Крупный налоговый долг Оззи Осборна осложнит распределение наследства

1:22 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Уход легендарного вокалиста Black Sabbath Оззи Осборна омрачён финансовыми трудностями. Как выяснилось, музыкант оставил значительный налоговый долг.

Его сумма достигает 5 млн долларов (около 400 млн рублей). Этот долг может серьёзно осложнить процесс распределения наследства.

По данным RadarOnline, на семье Осборнов числятся две налоговые задолженности. Первая, в размере 689 107 долларов, возникла в 2023 году.

Вторая, более крупная, на 4 362 410 долларов, была зафиксирована годом позже, в 2024 году.

Возникает вопрос, успел ли Осборн рассчитаться с долгами доходом от своего прощального тура. Финансовое положение музыканта перед смертью остаётся не до конца ясным.

Оззи Осборн скончался 22 июля в возрасте 76 лет. Это произошло менее чем через три недели после его последнего концерта в родном Бирмингеме.

Из-за прогрессирующей болезни Паркинсона он вынужден был выступать, сидя на специальном троне. Теперь наследникам предстоит решать вопросы с его финансовым наследием.

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