Призыв без пауз: в Госдуме предложили не давать передышки военкоматам

В Госдуму внесён законопроект о круглогодичном призыве на военную службу

0:55 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве на военную службу. Документ уже опубликован в базе парламента.

Согласно инициативе, призывные мероприятия — медосмотры, психологический отбор и заседания комиссий — будут идти весь год. С 1 января по 31 декабря. Но сама отправка в армию, как и раньше, останется в два периода: весной — с 1 апреля по 15 июля и осенью — с 1 октября по 31 декабря.

Распределять призывников по родам войск будут по указу президента.

Законопроект подготовили глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. Картаполов пояснил, что нововведение нужно, чтобы снять нагрузку с военкоматов. Работа станет плановой, без авралов.

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