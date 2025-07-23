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Призыв без пауз: в Госдуме предложили не давать передышки военкоматам

В Госдуму внесён законопроект о круглогодичном призыве на военную службу
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Правда ТВ

В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве на военную службу. Документ уже опубликован в базе парламента.

Согласно инициативе, призывные мероприятия — медосмотры, психологический отбор и заседания комиссий — будут идти весь год. С 1 января по 31 декабря. Но сама отправка в армию, как и раньше, останется в два периода: весной — с 1 апреля по 15 июля и осенью — с 1 октября по 31 декабря.

Распределять призывников по родам войск будут по указу президента.

Законопроект подготовили глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. Картаполов пояснил, что нововведение нужно, чтобы снять нагрузку с военкоматов. Работа станет плановой, без авралов.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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