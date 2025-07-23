Кто заменит гастарбайтеров из Средней Азии — ЦБ раскрыл неожиданный тренд

ЦБ РФ: в регионах России растёт спрос на мигрантов из стран дальнего зарубежья

0:52 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В России растёт спрос на мигрантов из стран дальнего зарубежья. Бизнес всё чаще нанимает сотрудников не только из СНГ, но и из Юго-Восточной Азии и Африки. Об этом говорится в свежем докладе Центробанка.

К примеру, в Тамбовской области появились квоты на труд мигрантов из этих регионов. А в Орловской — производитель кабеля уже планирует принять на работу специалистов из Африки. Эксперты подтверждают: тенденция расширения географии действительно набирает силу.

Ранее Госдума приняла законы, которые усиливают контроль за пребыванием мигрантов в стране. А с 1 сентября для иностранных работников увеличатся пошлины.

Отдельно СМИ сообщают: гражданам из Средней Азии всё чаще отказывают во въезде в Россию после проверки их телефонов.

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