Куда уходят деньги пенсионеров: у Почты России нашли странные банковские манёвры

Счётная палата: Почта России размещала пенсионные средства на банковских счетах

1:10 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Счётная палата раскритиковала "Почту России" за траты и задержки выплат. Аудиторы считают, что компания использовала деньги, предназначенные для пенсий и пособий, чтобы заработать на банковских процентах. В результате выплаты иногда приходили с опозданием — до 20 дней.

Кроме того, вместо вложений в инфраструктуру, "Почта" потратила свыше полутора миллиардов рублей на спонсорство и благотворительность. А ещё - более 600 миллионов на пиар.

Комитет Госдумы по защите конкуренции предложил ввести компенсации за задержки. Но эксперты предупреждают — механизм может не сработать: у "Почты" и так не хватает сотрудников и денег.

Выручка компании падает, а убытки и долги растут. С 2020 года долг увеличился на 70% и достиг 128 миллиардов рублей. А на обслуживание долга тратится всё больше.

Теперь "Почте России" грозят оргвыводы, кадровые перестановки и внутренние проверки. Комитет настаивает: монополии на доставку пенсий у "Почты" быть не должно.

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