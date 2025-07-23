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Тайна особняка на Мойке: почему к дому больной Мельниковой несут охапки цветов?

Цветы к дому Мельниковой на Мойке: исторический особняк привлекает поклонников поэтов
Правда ТВ

К дому Анастасии Мельниковой на набережной Мойки непрерывно прибывают цветы. Как выяснилось, дань памяти получает не сама актриса, а мемориальные доски великих поэтов.

Особняк XVIII века, где Мельникова владеет 180-метровой квартирой с антиквариатом, хранит память о Фёдоре Тютчеве и Анне Ахматовой, останавливавшихся здесь в разное время.

Актриса, вложившая силы в реставрацию исторических интерьеров, давно ведёт замкнутый образ жизни. Причиной стали проблемы со здоровьем.

Мельникова перенесла операцию и гормональную терапию, что изменило её внешность. Хотя точный диагноз не разглашается, источники подтверждают её борьбу с тяжелым заболеванием.

Парадоксально, но внимание публики к дому усиливается именно благодаря культурному наследию. Поклонники литературы ежедневно украшают мемориальные таблички розами и гвоздиками, зачастую не подозревая, что за восстановленными окнами скрывается известная хозяйка, переживающая непростой период.

Сама Мельникова, по данным kp.ru, не комментирует ни поток цветов, ни слухи о своем здоровье, сосредоточившись на лечении.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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