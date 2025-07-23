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Упросила награду: как Собчак успокоила мужа-режиссёра через звание заслуженного деятеля

Окружение Собчак обсуждает роль телеведущей в присвоении звания Богомолову
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Правда ТВ

Присвоение Константину Богомолову звания "Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации" вызвало неоднозначную реакцию.

Telegram-канал "Свита короля" со ссылкой на анонимного друга пары сообщает, что инициатором награды выступила Ксения Собчак.

"Ксюша смотрела на его попытки "выслужиться", терпела отсутствие внимания, даже ездила одна в отпуск. В итоге упросила, чтобы его наградили — просто чтобы он успокоился", — заявляет источник.

Пользователи разделились во мнениях. Одни подчёркивают заслуги режиссёра: "Поздравляю! Заслуженно", "У него театры"; другие ставят вопрос о роли Собчак: "А кто походатайствовал?", "В чём конкретные заслуги?".

На фоне скандала остаётся открытым вопрос о критериях награждения. Сам Богомолов и Собчак публично не комментируют ситуацию, что лишь подогревает дискуссию в медиапространстве.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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