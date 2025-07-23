Целую ноги: Родригез шокировал откровенными кадрами с Кабак после расставания с женой

Тимур Родригез поделился пикантными кадрами с Катей Кабак из отеля в Таиланде

0:53 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Тимур Родригез официально завершил бракоразводный процесс с Анной Девочкиной в марте 2025 года, хотя их отношения прекратились двумя годами ранее.

Вскоре после расставания шоумен начал встречаться с актрисой Катей Кабак. Новая пара всё чаще появляется вместе на публике.

Недавно они участвовали в съемках шоу в Таиланде, где Родригез поделился откровенными кадрами из отеля. На видео артист делает Кабак тайский массаж и нежно целует её ноги.

Публикация вызвала полярную реакцию подписчиков: "Немного поскромнее надо выражать чувства на публике"; "Любил ли он так жену?"; "Надолго ли хватит этих отношений?".

Особое внимание уделяется возможной реакции бывшей супруги Анны Девочкиной, которой Родригез сообщил о разводе по телефону.

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