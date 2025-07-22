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Нищета – 25 тысяч: как Пашутин получает пенсию в 120 тысяч, пока другие актёры выживают

Театральный стаж и столичные льготы: почему пенсия Пашутина в 5 раз выше средней
1:29
Правда ТВ

Народный артист Александр Пашутин подтвердил получение рекордной для актёрской среды пенсии — 118 900 рублей ежемесячно.

Эта сумма, сопоставимая с доходами в IT-секторе, складывается из трёх ключевых компонентов. Основу составляет театральная пенсия в 65 900 рублей, сформированная за 50 лет официальной работы в театрах с полными отчислениями.

К ней добавляется московская доплата за статус народного артиста — 43 000 рублей.

"Некоторые народные артисты получали 20-25 тысяч — это нищета. Городу — нижайший поклон за эту поддержку", — цитирует Пашутин сайт aif.ru.

Третий источник — ежегодная президентская выплата в 120 000 рублей, что дает ещё 10 000 рублей в месяц.

Актёр связал свой финансовый успех с принципиальным выбором в пользу театра: "Когда уходим на пенсию, у нас получаются достойные выплаты, ведь мы десятилетиями платили взносы. Киноактёры живут разовыми гонорарами".

Его позицию оспорил Александр Панкратов-Чёрный, чья пенсия составляет 56 000 рублей. Пашутин напомнил, что тот не имел длительного театрального стажа, а российское законодательство не позволяет суммировать пенсионные права из разных сфер деятельности.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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