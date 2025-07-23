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Съедобные — но опасные: где грибы становятся ядовитее мухоморов

Золотарева: грибы у дорог и заводов накапливают токсины и опасны для употребления
1:02
Правда ТВ

Собирать грибы рядом с дорогами или заводами — опасно. Об этом предупредила биотехнолог Мария Золотарева, сообщает "Газета.Ru".

По её словам, грибы активно впитывают токсины и тяжёлые металлы из окружающей среды. Даже съедобные белые или подберёзовики, выросшие у трассы, могут быть вредными. В них находят свинец и кадмий — в концентрациях, которые в десятки раз выше нормы.

Золотарева напомнила, что ежегодно фиксируют сотни случаев отравлений не только ядовитыми, но и обычными грибами.

Она также рассказала, что опасность представляют и те грибы, которые неправильно хранили или плохо обработали. Например, грузди нужно вымачивать не меньше двух суток, иначе вредный млечный сок останется внутри.

Кроме того, при сушке может появиться плесень. А она выделяет микотоксины, которые не разрушаются даже при варке. Они вредят печени и желудку.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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