Худшие ночи — в прошлом: доступный способ улучшить сон без таблеток

Учёные из Университета Джона Хопкинса раскрыли простой способ наладить сон. Помогает вечерняя йога. Об этом сообщает издание HuffPost.
Специалисты проанализировали 22 исследования с участием более 1300 человек, страдающих бессонницей. Выяснилось, что не только когнитивная терапия, но и лёгкая физическая активность помогает уснуть быстрее и спать дольше. Особенно эффективной оказалась йога.
Чтобы проспать на два часа больше и заснуть на полчаса раньше, достаточно всего получаса занятий вечером. Такой эффект, по мнению учёных, связан с выработкой эндорфинов и временным повышением температуры тела. Это помогает телу расслабиться.
Кроме йоги, также помогают тай-чи, ходьба и лёгкий бег.
Ранее нутрициолог Кайла Кроули напомнила — жирная пища на ночь может вызвать изжогу и нарушить сон.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.