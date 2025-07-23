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Худшие ночи — в прошлом: доступный способ улучшить сон без таблеток

HuffPost: йога вечером помогает улучшить качество сна — данные Университета Джона Хопкинса
1:00
Правда ТВ

Учёные из Университета Джона Хопкинса раскрыли простой способ наладить сон. Помогает вечерняя йога. Об этом сообщает издание HuffPost.

Специалисты проанализировали 22 исследования с участием более 1300 человек, страдающих бессонницей. Выяснилось, что не только когнитивная терапия, но и лёгкая физическая активность помогает уснуть быстрее и спать дольше. Особенно эффективной оказалась йога.

Чтобы проспать на два часа больше и заснуть на полчаса раньше, достаточно всего получаса занятий вечером. Такой эффект, по мнению учёных, связан с выработкой эндорфинов и временным повышением температуры тела. Это помогает телу расслабиться.

Кроме йоги, также помогают тай-чи, ходьба и лёгкий бег.

Ранее нутрициолог Кайла Кроули напомнила — жирная пища на ночь может вызвать изжогу и нарушить сон.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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