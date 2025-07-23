Худшие ночи — в прошлом: доступный способ улучшить сон без таблеток

HuffPost: йога вечером помогает улучшить качество сна — данные Университета Джона Хопкинса

1:00 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Учёные из Университета Джона Хопкинса раскрыли простой способ наладить сон. Помогает вечерняя йога. Об этом сообщает издание HuffPost.

Специалисты проанализировали 22 исследования с участием более 1300 человек, страдающих бессонницей. Выяснилось, что не только когнитивная терапия, но и лёгкая физическая активность помогает уснуть быстрее и спать дольше. Особенно эффективной оказалась йога.

Чтобы проспать на два часа больше и заснуть на полчаса раньше, достаточно всего получаса занятий вечером. Такой эффект, по мнению учёных, связан с выработкой эндорфинов и временным повышением температуры тела. Это помогает телу расслабиться.

Кроме йоги, также помогают тай-чи, ходьба и лёгкий бег.

Ранее нутрициолог Кайла Кроули напомнила — жирная пища на ночь может вызвать изжогу и нарушить сон.

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