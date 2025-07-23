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Старые доллары — не деньги? Почему с ними теперь не всё так просто

РБК: доллары старого образца не запрещены, но их могут не принять за границей
1:05
Правда ТВ

Россиян просят брать за границу доллары нового образца. Иначе — могут возникнуть проблемы. Об этом пишет РБК.

Старые банкноты, хоть и считаются законным средством платежа, могут не принимать. Особенно — в частных магазинах, обменниках и банкоматах. Например, в Азербайджане некоторые банкоматы не работают с долларами, выпущенными до 2007 года. В ОАЭ за старые купюры берут комиссию. А в Египте решение вообще остаётся за владельцем точки.

Отличить новые доллары можно по крупным портретам Гамильтона и Гранта — это 10- и 50-долларовые купюры. Также на новых банкнотах лучше защита и другой серийный номер.

В России старые доллары можно обменять в ВТБ и Газпромбанке, если есть в наличии новые. В Райффайзенбанке — только через конвертацию в рубли.

Финансист Андрей Бархота советует: для поездок за границу лучше брать с собой сразу несколько валют. Так надёжнее.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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