Старые доллары — не деньги? Почему с ними теперь не всё так просто

РБК: доллары старого образца не запрещены, но их могут не принять за границей

1:05 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Россиян просят брать за границу доллары нового образца. Иначе — могут возникнуть проблемы. Об этом пишет РБК.

Старые банкноты, хоть и считаются законным средством платежа, могут не принимать. Особенно — в частных магазинах, обменниках и банкоматах. Например, в Азербайджане некоторые банкоматы не работают с долларами, выпущенными до 2007 года. В ОАЭ за старые купюры берут комиссию. А в Египте решение вообще остаётся за владельцем точки.

Отличить новые доллары можно по крупным портретам Гамильтона и Гранта — это 10- и 50-долларовые купюры. Также на новых банкнотах лучше защита и другой серийный номер.

В России старые доллары можно обменять в ВТБ и Газпромбанке, если есть в наличии новые. В Райффайзенбанке — только через конвертацию в рубли.

Финансист Андрей Бархота советует: для поездок за границу лучше брать с собой сразу несколько валют. Так надёжнее.

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