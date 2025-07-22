Патриоты — сегодня, откат — завтра: как Трамп ищет выход из украинского конфликта

Болтон: Трамп ищет выход из конфликта на Украине, избегая долгосрочных обязательств

Бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон считает, что Дональд Трамп ищет пути выйти из конфликта на Украине — несмотря на недавние поставки оружия Киеву. В колонке для The Wall Street Journal Болтон пишет: Трамп удовлетворил срочные просьбы Киева, но избегает долгосрочных обязательств.

По мнению Болтона, президент США может просто "умыть руки", если через 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня. Он опасается, что во втором сроке Трамп может сократить оборонные расходы и оставить союзников без поддержки.

Ранее Трамп объявил о поставке в Европу 17 систем ПВО Patriot, часть из которых пойдёт на Украину. Он также пригрозил России 100-процентными пошлинами на импорт, если Москва не пойдёт на перемирие в указанный срок.

Болтон уверен: такие действия — лишь временные уступки. И предупреждает — за обещаниями может последовать резкий поворот.

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