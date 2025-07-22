50 тысяч раз нарушили закон — и всем всё равно: кикшеринги закрывают глаза на детей на самокатах

Кикшеринги зафиксировали 50 тыс. поездок несовершеннолетних на самокатах за год

1:10 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Крупнейшие кикшеринги зафиксировали более 50 тысяч поездок несовершеннолетних на электросамокатах за последний год, но почти не блокируют их аккаунты. Формально верификация есть — через МТС ID, Mos ID или Банк ID, — но на деле подростки обходят запреты.

Особенно остро проблема стоит в Санкт-Петербурге — там больше всего смертельных ДТП с участием самокатов, и часто страдают именно подростки. В Благовещенске до 70% пользователей кикшеринга — несовершеннолетние. С начала года поступило уже 600 жалоб на нарушения ПДД. Похожие сигналы приходят из Екатеринбурга, Якутии, Саратова и Приморья.

Компании признают проблему, но не спешат решать её радикально. Эксперты считают: дело в деньгах. Судебные издержки за штрафы порой выше доходов. А полная биометрическая верификация потребует миллионных вложений.

В итоге — контроль слабый, а риски растут. Ситуация требует серьёзного внимания как со стороны операторов, так и властей.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.