50 тысяч раз нарушили закон — и всем всё равно: кикшеринги закрывают глаза на детей на самокатах

Крупнейшие кикшеринги зафиксировали более 50 тысяч поездок несовершеннолетних на электросамокатах за последний год, но почти не блокируют их аккаунты. Формально верификация есть — через МТС ID, Mos ID или Банк ID, — но на деле подростки обходят запреты.
Особенно остро проблема стоит в Санкт-Петербурге — там больше всего смертельных ДТП с участием самокатов, и часто страдают именно подростки. В Благовещенске до 70% пользователей кикшеринга — несовершеннолетние. С начала года поступило уже 600 жалоб на нарушения ПДД. Похожие сигналы приходят из Екатеринбурга, Якутии, Саратова и Приморья.
Компании признают проблему, но не спешат решать её радикально. Эксперты считают: дело в деньгах. Судебные издержки за штрафы порой выше доходов. А полная биометрическая верификация потребует миллионных вложений.
В итоге — контроль слабый, а риски растут. Ситуация требует серьёзного внимания как со стороны операторов, так и властей.
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