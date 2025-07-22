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50 тысяч раз нарушили закон — и всем всё равно: кикшеринги закрывают глаза на детей на самокатах

Кикшеринги зафиксировали 50 тыс. поездок несовершеннолетних на самокатах за год
1:10
Правда ТВ

Крупнейшие кикшеринги зафиксировали более 50 тысяч поездок несовершеннолетних на электросамокатах за последний год, но почти не блокируют их аккаунты. Формально верификация есть — через МТС ID, Mos ID или Банк ID, — но на деле подростки обходят запреты.

Особенно остро проблема стоит в Санкт-Петербурге — там больше всего смертельных ДТП с участием самокатов, и часто страдают именно подростки. В Благовещенске до 70% пользователей кикшеринга — несовершеннолетние. С начала года поступило уже 600 жалоб на нарушения ПДД. Похожие сигналы приходят из Екатеринбурга, Якутии, Саратова и Приморья.

Компании признают проблему, но не спешат решать её радикально. Эксперты считают: дело в деньгах. Судебные издержки за штрафы порой выше доходов. А полная биометрическая верификация потребует миллионных вложений.

В итоге — контроль слабый, а риски растут. Ситуация требует серьёзного внимания как со стороны операторов, так и властей.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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