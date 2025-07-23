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Невеста Лепса богаче короля шансона: раскрыты миллиарды семьи Авроры Кибы

Семья невесты Григория Лепса обладает состоянием, превышающим доходы артиста
Правда ТВ

Семья Авроры Кибы, невесты Григория Лепса, обладает состоянием, значительно превосходящим доходы артиста. К такому выводу пришли журналисты Life.ru после финансового расследования.

Аврора проживает в Лондоне в особняке ар-деко с арендой 340 тыс. рублей в месяц. Она обучается в Лондонском колледже моды, где годовой курс стоит около 1,6 млн рублей.

Анализ показал, что большая часть компаний Лепса убыточна. Его стабильный доход — продюсерский центр с прибылью 7,5 млн рублей в год.

При этом доход отца Авроры, Ильи Белякова (умер в 2004 г.), в шесть раз превышал нынешние заработки Лепса. Семья Кибы владеет недвижимостью на сумму свыше 3 млрд рублей.

Мать Авроры, Татьяна Киба, имеет элитные апартаменты в московских ЖК "Имперский дом" (от 500 млн) и "Дом на Ефремова" (до 1,5 млрд), а также коммерческую недвижимость у Кремля.

Возможно, ей принадлежит вилла в Форте-деи-Марми.

"Это не Аврора тянет деньги из Лепса. Её семья достаточно богатая, возможно, богаче короля шансона", — резюмирует издание.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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