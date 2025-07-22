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Попали в ливень — не попадите под штраф: юристы раскрыли важную лазейку

Юристы: ливень может быть признан уважительной причиной опоздания на работу
1:14
Правда ТВ

Если вы опоздали на работу из-за сильного ливня — это может считаться уважительной причиной, и оштрафовать вас не имеют права. Об этом рассказали юристы в комментарии РБК.

Юрист Дмитрий Кофанов пояснил: Трудовой кодекс не даёт чёткого списка причин, при которых опоздание считается уважительным. Работодатель должен оценивать ситуацию индивидуально. Если речь идёт о стихийном бедствии, аварии или внезапном ливне, это вполне может быть весомым основанием.

Однако, если пробки в вашем районе — обычное дело, то такой довод вряд ли сработает. В этом случае работник обязан предусматривать задержки заранее.

Александр Надмитов, управляющий партнёр юридической фирмы, подчеркнул: суды становятся на сторону работника, если он сделал всё возможное, но объективно не смог добраться. Главное — документально подтвердить причину. Например, справками от ЖКХ, местных властей или Гидрометцентра.

В случае конфликта юристы советуют обращаться в суд. И работникам, и работодателям важно фиксировать всё письменно и подходить к таким ситуациям с учётом реальных обстоятельств.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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