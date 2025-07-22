Жди прикольчик с гранатой: почему резидентка "Женского стендапа" отменила концерт в столице

Комикесса Катя Котофеева отменила концерт из-за угроз: шокирующая история

1:05 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Катя Котофеева, резидентка шоу "Женский стендап" (ТНТ), отменила выступление в столице из-за угроз.

Как сообщает Mash, комикесса получила тревожное СМС от неизвестного 17 июля. Незнакомец требовал встречи на площадке "Большевик Лофт" 20 июля — в день её концерта.

Котофеева проигнорировала сообщение. Накануне мероприятия пришло новое письмо: "Жди прикольчик, когда приду на мероприятие с гранатой. Мне терять нечего".

Организаторы немедленно отменили шоу и вызвали полицию. Правоохранители осмотрели зал, но взрывчатки или оружия не обнаружили.

Представитель артистки заявил, что инцидент не повлияет на будущие выступления.

Mash опубликовал скриншот (из Instagram*, где Котофеева показывала здание полиции). Эти сторис к моменту публикации новости уже исчезли.

* Соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещённой

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