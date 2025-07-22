Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Жди прикольчик с гранатой: почему резидентка "Женского стендапа" отменила концерт в столице

Комикесса Катя Котофеева отменила концерт из-за угроз: шокирующая история
1:05
Правда ТВ

Катя Котофеева, резидентка шоу "Женский стендап" (ТНТ), отменила выступление в столице из-за угроз.

Как сообщает Mash, комикесса получила тревожное СМС от неизвестного 17 июля. Незнакомец требовал встречи на площадке "Большевик Лофт" 20 июля — в день её концерта.

Котофеева проигнорировала сообщение. Накануне мероприятия пришло новое письмо: "Жди прикольчик, когда приду на мероприятие с гранатой. Мне терять нечего".

Организаторы немедленно отменили шоу и вызвали полицию. Правоохранители осмотрели зал, но взрывчатки или оружия не обнаружили.

Представитель артистки заявил, что инцидент не повлияет на будущие выступления.

Mash опубликовал скриншот (из Instagram*, где Котофеева показывала здание полиции). Эти сторис к моменту публикации новости уже исчезли.

* Соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещённой

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.