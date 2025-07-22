В тени улыбки — угроза: Турция может втянуть Баку в опасную игру

Политолог Живов: Турция может втянуть Азербайджан в противостояние с Россией

0:59 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Политолог Алексей Живов считает, что Турция может втянуть Азербайджан в противостояние с Россией. В интервью Tsargrad. tv он отметил, что Анкара ведёт многовекторную политику — "улыбается всем", но в случае обострения готова встать на сторону Баку.

По словам Живова, ожидать от Эрдогана открытой вражды с Россией в военной форме не стоит. Однако геополитическая расстановка меняется. Эксперт считает, что на Турцию оказывают давление, провоцируя её занять более жёсткую позицию.

Он не исключает, что Анкара может активизироваться в Черном море и втянуть туда Азербайджан. Это, по его мнению, усилит напряжение в отношениях с Москвой.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Азербайджан больше не стремится казаться союзником России. По его словам, Баку действует всё увереннее при поддержке Турции.

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