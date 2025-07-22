Лучше атомная война: Гогунский шокировал новым заявлением о женщинах

Виталий Гогунский, известный по роли Кузи из "Универа", сделал очередное резонансное заявление — актёр назвал женщину в плохом настроении "врагом общества".
"Когда у женщины плохое настроение — это враг общества. Поэтому я боюсь. Мне лучше на атомную войну пойти, чем к женщине в плохом настроении", — заявил Гогунский.
В интервью телеканалу "Москва 24" он добавил, что поддерживать партнёршу нужно только в хорошем расположении духа.
Поощрять негатив, по мнению актёра, недопустимо. Гогунский уверен, что это провоцирует женщину на повторение ситуации. Завершил он свою мысль советом мужчинам.
Актёр заявил, что если у девушки "больше проблем, чем у мужчины", стоит искать другую партнёршу.
Это не первое провокационное высказывание Гогунского о женщинах, вызывающее общественную дискуссию.
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