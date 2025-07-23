Без шума и пыли: как Changan стал фаворитом лета у российских водителей

Changan обогнал Geely на российском рынке в июне — реализовано 6388 автомобилей

1:21 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В июне Changan занял четвёртое место по продажам на российском рынке, обойдя Geely. Как рассказал "Автостату" коммерческий директор сети "Прагматика" Александр Шапринский, причина в щедрой поддержке от дистрибьютора и грамотных скидках.

Особым спросом пользуются кроссоверы Uni-S и CS75. Они сочетают доступную цену и хорошее оснащение. Кроме того, в июне дистрибьютор активно продвигал эти модели, зная, что скоро выйдет обновлённый CS75 с полным приводом. Такой же привод может получить и Uni-S.

Changan активно расширяет модельный ряд. На выставке "Иннопром" компания показала три новинки: новую версию CS75Plus, электрокупе Avatr 12 и гибридный внедорожник Deepal G318. Всё это укрепляет позиции бренда.

Шапринский считает, что если темпы продаж сохранятся, Changan может остаться в четвёрке лидеров до конца года. Однако многое будет зависеть от уровня поддержки со стороны марки и ценовой политики. Кстати, в июле Changan уменьшил скидки на CS35Plus New и EADOPlus, оставив цены прежними.

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