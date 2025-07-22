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Складной iPhone за 2000 долларов: Apple готовит самую дорогую книжку

Bloomberg: первый складной iPhone выйдет в 2026 году и будет стоить $2000
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Правда ТВ

Apple готовит к выпуску первый складной iPhone — об этом рассказал обозреватель Bloomberg Марк Гурман. По его данным, новинка выйдет в 2026 году и будет стоить не меньше 2000 долларов — это около 157 тысяч рублей. Для сравнения, актуальный iPhone 16 Pro стоит в два раза дешевле.

Новый смартфон получит дизайн-книжку, как у Samsung Galaxy Z Fold. Apple делает ставку на китайский рынок, где пользователи уже привыкли к такому формату. Гурман отмечает, что у устройства будет гибкий экран от Samsung Display, без видимой складки. Но технологического прорыва ждать не стоит — основные решения уже давно реализованы конкурентами.

Тем не менее, iPhone Fold может стать заметным событием на рынке благодаря силе бренда и мощному маркетингу. Анонс ожидается осенью 2026 года.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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