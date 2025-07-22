Последний бизнес Алсу в России рухнул: почему певица ликвидирует агентство с миллионными убытками

Алсу закрывает концертное агентство Эксклюзив Арт после 24 лет работы

Певица Алсу подала заявление о ликвидации ООО "Эксклюзив Арт" 21 июля 2025 года. Агентство, зарегистрированное 19 июля 2001 года, прекращает работу после 24 лет.

По данным SHOT, компания приносила убытки с 2014 года. В 2023 году убыток составил 2,6 млн рублей. Тогда же ФНС заблокировала счета агентства, причины не раскрывались.

Через "Эксклюзив Арт" ранее организовывались концерты певицы. Как подчеркивает SHOT, это был последний бизнес Алсу в России.

В июле StarHit сообщал о продаже Алсу недвижимости на Рублёвке. Это произошло за три месяца до её развода с бизнесменом Яном Абрамовым.

Певица воспитывает троих детей от экс-супруга, с которым заключила мирное соглашение после расставания.

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