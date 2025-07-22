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Тайная любовь Собчак: почему с Ургантом ничего не получилось

Ксения Собчак призналась в былых чувствах к Ивану Урганту
1:09
Правда ТВ

Ксения Собчак ответила на вопрос Telegram-канала ROCKET MAG о несостоявшихся отношениях. Она прямо указала на шоумена Ивана Урганта.

"Я была всегда в него влюблена", — призналась журналистка.

Собчак охарактеризовала Урганта как умного, самого интересного и симпатичного человека. Особо она отметила его великолепное чувство юмора. По словам телеведущей, Ургант был её "тайной любовью".

Эти чувства возникли ещё до того, как юморист оформил брак с Натальей Кикнадзе в 2008 году. Сейчас пара воспитывает четверых детей.

Сама Собчак была замужем дважды: за актёром Максимом Виторганом (в браке родился сын Платон) и театральным режиссёром Константином Богомоловым, за которого она вышла после развода в 2019 году.

Примечательно, что в конце мая 2025 года Собчак уже публично выражала восхищение Ургантом. Однако тогда же она подчеркнула, что любит своего супруга Богомолова "чуть больше".

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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