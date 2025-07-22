Родители Сырского — в России, лечение за его счёт: новая деталь биографии генерала ВСУ

SHOT: главком ВСУ Сырский отправил родителей на лечение в Москву

1:01 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отправил своих родителей на лечение в московскую клинику. Как пишет Telegram-канал SHOT, отец генерала, 86-летний Станислав Сырский, борется с болезнью мозга, обострившейся после коронавируса. Ранее он лечился во Владимире, но врачи помочь не смогли — и Сырский перевёз родителей в столицу.

Отец находится в отдельной палате, с ним — супруга. По данным канала, месяц лечения обходится в миллион рублей.

SHOT отмечает: у Сырского с родителями непростые отношения. Семья якобы поддерживает Россию, участвовала в шествии "Бессмертного полка" и не принимает украинскую повестку. Сам Сырский, по словам пасынка, всегда говорил по-русски и до сих пор с трудом использует украинский, несмотря на занятия с репетиторами. Иван утверждает: у генерала никогда не было проукраинских взглядов, а мова для него — чужой язык.

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