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Государство готово платить за то, что вы и так делаете: как работает программа ПДС

Пальшина: россияне накопили 400 млрд рублей в программе долгосрочных сбережений
1:15
Правда ТВ

Россияне начали получать первую господдержку по программе долгосрочных сбережений. Как рассказала RT исполнительный директор СберНПФ Алла Пальшина, к началу июля по ПДС оформлено уже 5,5 миллиона договоров. Общая сумма накоплений превысила 400 миллиардов рублей.

Чтобы участвовать в программе, нужно выбрать негосударственный пенсионный фонд, подписать договор и внести деньги. Сколько добавит государство — зависит от дохода. Например, если вы зарабатываете до 80 тысяч рублей в месяц, на каждый вложенный рубль вам начислят ещё один. Максимально можно получить до 36 тысяч рублей в год.

Если доход выше — коэффициент меняется. При заработке до 150 тысяч рублей — государство добавит рубль на каждые два. А при доходе свыше 150 тысяч — уже один к четырём. Страховка на вложенные средства действует до 2,8 миллиона рублей через АСВ.

Эксперты отмечают: интерес к программе растёт, особенно на фоне низких ставок по вкладам и роста популярности накопительных схем.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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