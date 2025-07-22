Не только стройки: в деле экс-замглавы Минобороны нашли ещё две подозрительные схемы

Экс-замглаве Минобороны Тимуру Иванову предъявят два новых обвинения по делу о коррупции

1:04 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Бывшему замглавы Минобороны Тимуру Иванову готовят два новых обвинения по коррупции. Как сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, речь идёт о взятке в 152 миллиона рублей и строительстве дорогостоящей бани.

По данным издания, первый эпизод связан с "займом" агрофирме "Русское село". Второй — с постройкой бани и котельной рядом с домом бывшей жены Иванова. Стоимость объекта — 56 миллионов рублей.

Адвокат Тимура Иванова, Тимур Балуев, сообщил, что следствие его подзащитного по новым эпизодам пока не допрашивало. Он также сомневается, что СК успеет предъявить обвинения до 23 октября — именно тогда истекает срок содержания под стражей.

Ранее стало известно, что бизнесмен Сергей Бородин, пошедший на сделку со следствием, дал показания против Иванова. Именно на их основе, как считают в "Ъ", формируют новые эпизоды уголовного дела.

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