Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Не только стройки: в деле экс-замглавы Минобороны нашли ещё две подозрительные схемы

Экс-замглаве Минобороны Тимуру Иванову предъявят два новых обвинения по делу о коррупции
1:04
Правда ТВ

Бывшему замглавы Минобороны Тимуру Иванову готовят два новых обвинения по коррупции. Как сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, речь идёт о взятке в 152 миллиона рублей и строительстве дорогостоящей бани.

По данным издания, первый эпизод связан с "займом" агрофирме "Русское село". Второй — с постройкой бани и котельной рядом с домом бывшей жены Иванова. Стоимость объекта — 56 миллионов рублей.

Адвокат Тимура Иванова, Тимур Балуев, сообщил, что следствие его подзащитного по новым эпизодам пока не допрашивало. Он также сомневается, что СК успеет предъявить обвинения до 23 октября — именно тогда истекает срок содержания под стражей.

Ранее стало известно, что бизнесмен Сергей Бородин, пошедший на сделку со следствием, дал показания против Иванова. Именно на их основе, как считают в "Ъ", формируют новые эпизоды уголовного дела.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.