От нейтралитета к ультиматуму: кто толкнул Трампа на обострение с Россией

Конгрессмен Бэкон связал изменение позиции Трампа по Украине с влиянием Мелании

0:58 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Американский конгрессмен Дон Бэкон предположил, что на изменение позиции Дональда Трампа по Украине повлияла его жена Мелания. В интервью телеканалу NewsNation он заявил, что рад смягчению риторики президента и "за это стоит поблагодарить Меланию".

Ранее газета The Times писала, что именно Мелания убедила Трампа возобновить поставки оружия Киеву. Хотя сам Трамп, отвечая на вопросы журналистов на базе Эндрюс, утверждал, что его жена якобы сохраняет нейтралитет в этом вопросе. При этом он добавил, что их позиции совпадают.

Сейчас Трамп соглашается на военную помощь Украине, но с условием: платить за это должна Европа. НАТО займётся координацией. Как сообщает CNN, США могут передать союзникам ракеты малой дальности, боеприпасы для гаубиц и даже комплексы Patriot для дальнейшей отправки на Украину.

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