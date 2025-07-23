Страна, которую туристы постоянно игнорируют: её обходит стороной даже Google Maps

ВТО: Лихтенштейн стал наименее посещаемой страной Европы в 2022 году

1:28 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Лихтенштейн — одна из самых красивых, но при этом наименее посещаемых стран Европы. По данным ВТО, в 2022 году сюда приехало всего 101 тысяча туристов — меньше, чем в любой другой стране Европы. Хотя прирост по сравнению с пандемийными годами есть, Лихтенштейн всё ещё отстаёт даже от других маленьких государств, таких как Монако или Сан-Марино.

Страна расположена между Австрией и Швейцарией, и славится живописной природой. Летом здесь спасаются от жары, весной и осенью — идут в горы, а зимой — катаются на лыжах. Но туризм тут не главный бизнес. Всего 33 отеля, пара кемпингов и около 1300 мест для ночёвки — это немного.

Есть и другие сложности. У Лихтенштейна нет собственного аэропорта — ближайший в Цюрихе или Фридрихсхафене. А из них до столицы Вадуца ещё около полутора часов пути. Своей железной дороги тоже нет — поезда на участке Фельдкирх — Бухс обслуживает австрийская компания ÖBB. Вадуц, кстати, — самая высоко расположенная столица Европы, и здесь нет ни вокзала, ни аэропорта.

Так что пока о Лихтенштейне мало кто знает. Но для тех, кто ищет тишину, природу и альпийскую красоту без толп туристов — это место точно стоит внимания.

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