Налоги против будущего: биткойн и ИИ хотят обложить, как вредные привычки

Глава Европейского климатического фонда предложила ввести налог на биткойн и ИИ

1:14 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Глава Европейского климатического фонда Лоранс Тубиана предложила ввести новый налог — на биткойн, искусственный интеллект и всё, что потребляет много энергии. По её словам, такие меры помогут собрать средства для борьбы с климатическими изменениями и "спасти будущее поколение".

Идея моментально попала в заголовки СМИ, хотя эксперты называют её нереалистичной и популистской. Тубиана утверждает, что биткойн якобы потребляет столько же энергии, сколько целая Польша, а значит, должен облагаться дополнительными налогами. То же самое, по её мнению, касается и ИИ.

Однако критики напоминают: криптовалюты уже регулируются — и в США, и в Европе. Кроме того, технологии майнинга стали куда "зеленее", а в некоторых регионах, как, например, в Техасе, даже помогают развивать возобновляемую энергетику.

Сама Тубиана признала, что реализовать такие налоги будет крайне сложно. В США власти поддерживают цифровые технологии, а в Европе масштаб майнинга минимален. Так что, как пишут журналисты, эта инициатива — скорее попытка привлечь внимание, чем реальный план.

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