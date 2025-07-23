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Когда схватило так, что не вдохнуть: приём, который спасает в домашних условиях

Филатова: судороги в ногах можно снять холодом или иглой — эффективные методы дома
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Правда ТВ

Если внезапно свело ногу — поставьте её на холодный пол или уколите мышцу иголкой. Эти простые действия могут быстро снять спазм. Об этом рассказала невролог Елена Филатова.

По её словам, судорога — это резкий спазм, который часто проходит сам. Но чтобы ускорить процесс, нужно сильное раздражение. Холодный пол или укол — самые доступные способы в домашних условиях.

Растирать мышцу врач не советует — толку мало. А вот если судороги случаются редко и быстро проходят, паниковать не стоит. Филатова говорит, что в этом случае лечение не требуется.

Но если спазмы повторяются — без врача не обойтись. Надо искать причину.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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