Россия осталась без рук: на одну швею — восемь вакансий, а сварщиков просят с боем

HR-эксперт Мурадян: в России на одного сварщика приходится 12 вакансий

В России — настоящий кадровый голод. В 2025 году на одного сварщика приходится 12 вакансий. Об этом сообщил HR-эксперт Гарри Мурадян. Он отметил: несмотря на низкую безработицу — 2,4% по стране и меньше 1% в Москве — рабочих рук не хватает.

Острее всего не хватает линейных специалистов. Это сварщики, швеи, операторы станков и производственных линий. На одну швею — восемь предложений. Не лучше ситуация и в стройке. По словам эксперта, не хватает специалистов почти по всем 350 строительным профессиям.

Младшего медперсонала тоже не хватает. Врачи нужны, но медсёстры и санитары — в особенно остром дефиците.

Проблемы есть и в логистике. Требуются водители — и грузовиков, и такси, неважно, арендуют они авто или ездят на своём. Также не хватает работников складов. Мурадян подчёркивает: спрос в этих сферах продолжает расти.

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