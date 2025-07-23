Нажал одну кнопку — и остался без денег: где Android подставляет пользователей

Курочкин: антивирус на Android не защищает от вирусов, написанных под конкретного пользователя

Антивирус на смартфоне — не панацея. Об этом предупреждает эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин. Он говорит, что защита работает только против известных вирусов. А вот если вредоносная программа написана специально под конкретного пользователя, антивирус может её не заметить.

По словам специалиста, в таком случае могут сработать только базовые сигналы, например, тревога по поводу странной сетевой активности. Но полной защиты ждать не стоит.

Курочкин также сравнил Android и iPhone. Он отметил, что устройства Apple изначально лучше защищены: там всё заблокировано по умолчанию. В Android же можно поставить программу откуда угодно — в этом главная уязвимость. Есть функция, запрещающая установку сторонних приложений. Но её легко отключить.

Главный совет эксперта — скачивать программы только из официальных магазинов и не кликать по подозрительным ссылкам. Только так можно реально снизить риск взлома.

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