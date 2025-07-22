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Одна станция между Славянском и Краматорском решает всё: Донецку сложно не выжить без неё

Военкор Стешин: без насосной станции под Славянском Донецк останется без воды
1:10
Правда ТВ

В Донецке продолжается серьёзный дефицит воды. Военкор "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин объясняет: без освобождения Славянска и Краматорска проблему не решить. Речь идёт о насосной станции между этими городами, которая до 2022 года обеспечивала Донецк водой. Сейчас она вне контроля.

По словам Стешина, других полноценных решений нет. Временно можно бурить скважины и подвозить воду в цистернах, но он считает такие меры неэффективными. Особенно в условиях жары под 35 градусов, когда люди вынуждены пить некачественную привозную воду.

Военкор также напомнил про водовод "Дон — Донбасс", строительство которого курировал арестованный замминистра обороны Тимур Иванов. Ранее Иванов заявлял, что водовод подаёт 288 тысяч кубометров воды в сутки. Но, по словам Стешина, этого в два раза меньше, чем нужно агломерации с населением около миллиона человек. Он считает, что дефицит мог возникнуть из-за завышенной сметы и слабой пропускной способности водовода.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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