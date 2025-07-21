МРОТ вырастет до 27 тысяч: кого затронет прибавка в 2026 году

В 2026 году в России планируют поднять минимальный размер оплаты труда почти на 21%. Об этом сообщили в Минтруде. Если законопроект примут, МРОТ вырастет до 27 093 рублей. Сейчас он составляет 22 440.
Документ уже выставлен на общественное обсуждение. Как объясняют в ведомстве, размер МРОТ не может быть ниже 48% от медианной зарплаты за прошлый год — так требует закон.
В Минтруде подчёркивают: рост минималки напрямую повлияет на доходы 4,6 миллиона человек.
Ранее экономист Игорь Балынин спрогнозировал, что к 2027 году средняя зарплата в стране превысит 130 тысяч рублей. Он считает, что доходы будут расти быстрее инфляции.
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