МРОТ вырастет до 27 тысяч: кого затронет прибавка в 2026 году

Минтруд предложил повысить МРОТ в 2026 году до 27 093 рублей

0:56 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В 2026 году в России планируют поднять минимальный размер оплаты труда почти на 21%. Об этом сообщили в Минтруде. Если законопроект примут, МРОТ вырастет до 27 093 рублей. Сейчас он составляет 22 440.

Документ уже выставлен на общественное обсуждение. Как объясняют в ведомстве, размер МРОТ не может быть ниже 48% от медианной зарплаты за прошлый год — так требует закон.

В Минтруде подчёркивают: рост минималки напрямую повлияет на доходы 4,6 миллиона человек.

Ранее экономист Игорь Балынин спрогнозировал, что к 2027 году средняя зарплата в стране превысит 130 тысяч рублей. Он считает, что доходы будут расти быстрее инфляции.

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