Хорошее окно для покупки: когда доллар снова начнёт расти

Экономист Шнейдерман посоветовал покупать доллары до начала осени

1:03 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Россиянам стоит поспешить с покупкой долларов — об этом предупреждает экономист Александр Шнейдерман из "Альфа-Форекс". По его словам, цена американской валюты сейчас ещё остаётся комфортной, но к осени может измениться.

Эксперт отмечает: в июле 92% сделок клиентов "Альфа-Форекс" — это покупка долларов. Пока курс держится ниже 80 рублей. Это сигнал о сохранении нисходящей тенденции. Однако ближе к осени ситуация может измениться — традиционно вторая половина лета становится непростой для рубля. Немалую роль сыграет и решение Центробанка по ключевой ставке.

Ранее сообщалось, что с начала года рубль укрепился к доллару почти на 45%. Но уже в мае эксперты говорили о риске дефицита наличных долларов нового образца. Причина — банки получают их не напрямую, а через параллельный импорт. А у зарубежных партнёров не всегда хватает нужных банкнот.

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