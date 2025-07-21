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Возлюбленная Дурова высмеяла огромные бицепсы основателя Telegram: фото и мем взорвали Сеть

Юлия Вавилова и Павел Дуров: шутка в спортзале, которая вызвала споры
1:11
Правда ТВ

В личном блоге Юлии Вавиловой появилось новое совместное фото с Павлом Дуровым. Пара запечатлена в спортзале.

При этом Вавилова иронично обыграла мощную мускулатуру основателя Telegram. Она сопроводила фото популярным мемом с двумя хаски — крупной и миниатюрной.

Так Юлия намекнула на контраст между их телосложениями, подписав снимок: "Идеальная пара".

Подписчики оценили юмор девушки, оставив комплименты. Однако часть аудитории выразила сомнения в натуральности столь рельефной мускулатуры Дурова.

В комментариях звучали предположения о фотошопе, спортивных добавках или "химии". Некоторые отмечали неестественность вен или сравнивали Павла с восковой фигурой. Были и советы отказаться от брачного контракта.

Напомним, 40-летний Дуров представил 24-летнюю Вавилову публике в прошлом году. Это произошло после их задержания во Франции в августе 2024-го. Тогда девушка, находившаяся в положении, из-за стресса потеряла ребенка.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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