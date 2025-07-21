Ультиматумы вместо мира: подход Трампа назвали тупиком

The Hill: стратегия Трампа по Украине обречена на провал и затягивает конфликт

0:44 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Подход Дональда Трампа к конфликту на Украине не сработает — об этом пишет американское издание The Hill. По мнению авторов, эскалация поставок оружия и угрозы бизнесу, связанному с Россией, лишь затянут боевые действия.

Журнал подчёркивает: такой курс вряд ли приведёт к миру. В публикации отмечают — Владимир Путин не откажется от целей спецоперации, даже при поддержке Киева со стороны Запада.

По мнению The Hill, ультиматумы не работают. Нужны дипломатические шаги, которые учтут интересы всех сторон.

Ранее Financial Times сообщала, что в Европе опасаются: Трамп снова может резко изменить свою позицию по этому вопросу.

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