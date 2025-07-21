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Прохлада оборачивается болезнью: где нельзя купаться даже в самую жару

Онищенко предупредил об опасности купания в природных водоёмах
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Правда ТВ

Купание в непроверенных водоемах может обернуться серьезными проблемами. Об этом предупреждает врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко. По его словам, летом, особенно в жару, многие ныряют куда попало — а зря. Можно не только подхватить инфекцию, но и получить травму.

Он отмечает: дно таких водоемов никто не проверяет. Можно удариться головой или сломать ногу. Но еще опаснее — инфекции. Если в пруду плавают утки, риск подхватить энтеровирус возрастает.

Особенно важно соблюдать осторожность в мегаполисах, говорит врач. В Москве купаться нужно только на оборудованных пляжах. Там чистый песок, душевые, спасатели и главное — разрешение от санитарных служб.

Онищенко подчёркивает: ни в какую "дикую" воду лезть нельзя. Риски слишком велики.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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