Прохлада оборачивается болезнью: где нельзя купаться даже в самую жару

Онищенко предупредил об опасности купания в природных водоёмах

0:55 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Купание в непроверенных водоемах может обернуться серьезными проблемами. Об этом предупреждает врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко. По его словам, летом, особенно в жару, многие ныряют куда попало — а зря. Можно не только подхватить инфекцию, но и получить травму.

Он отмечает: дно таких водоемов никто не проверяет. Можно удариться головой или сломать ногу. Но еще опаснее — инфекции. Если в пруду плавают утки, риск подхватить энтеровирус возрастает.

Особенно важно соблюдать осторожность в мегаполисах, говорит врач. В Москве купаться нужно только на оборудованных пляжах. Там чистый песок, душевые, спасатели и главное — разрешение от санитарных служб.

Онищенко подчёркивает: ни в какую "дикую" воду лезть нельзя. Риски слишком велики.

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