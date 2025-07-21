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Пушистый — значит проблемный: кого из собак лучше не заводить неподготовленным

Ветеринар Гольнева назвала самые сложные в уходе породы собак
1:04
Правда ТВ

Милые, пушистые, но очень капризные — ветеринар Татьяна Гольнева рассказала, какие собаки требуют самого сложного ухода. На первом месте — длинношерстные породы. Йорки, мальтезе и пудели нуждаются в регулярной стрижке. Если этого не делать, шерсть сбивается в колтуны. Расчесать её потом почти невозможно.

По словам врача, проблемы не только в шерсти. У этих собак часто текут глаза, и за зоной вокруг глаз тоже нужен постоянный уход. Гигиеническая стрижка, особенно сзади, обязательна — чтобы не пачкалась шерсть.

Отдельная история — шнауцеры. Их шерсть не выпадает сама. Её нужно выщипывать вручную, чтобы отрастала новая.

Есть трудности и с брахицефалами — это мопсы, французские и английские бульдоги. Они плохо переносят жару, тяжело дышат и с трудом поднимаются по лестницам. Часто страдают от аллергии и требуют особого внимания.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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