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Минус газировка — плюс здоровье: что меняется, когда вы от неё отказываетесь

Диетолог Писарева предупредила о вреде сладкой газировки для желудка, костей и кожи
1:04
Правда ТВ

Сладкая газировка не только портит зубы, но и может ударить по коже, костям и желудку. Об этом предупреждает диетолог Ирина Писарева. Она объясняет: в таких напитках много сахара — из-за этого растёт калорийность рациона, а вместе с ней и риск ожирения, диабета и проблем с кожей.

По словам врача, в газировке часто есть ортофосфорная кислота. Она разрушает эмаль и делает зубы уязвимыми. А ещё раздражает желудок. Даже напитки с сахарозаменителями, говорит Писарева, не безопасны — они тоже вредны, особенно в больших дозах.

Кофеин, который часто добавляют в такие напитки, вымывает жидкость. Это может привести к обезвоживанию. Постоянное употребление газировки вредит и костям — они становятся более хрупкими.

Врач подчёркивает: такие напитки особенно опасны для людей с гастритами, язвами, болезнями почек, а также для беременных, кормящих и детей.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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